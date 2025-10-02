PODCAST CANLI YAYIN
T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :03 Ekim 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2025 , 00:30
Örnek No:55*

2025/56 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, HİSAR Mahalle/Köy, Hacılar köprüsü Mevkii, 1022 Ada, 10 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz. Taşınmaza ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu ilan ekindedir.
Adresi : Hisar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Demir Sokak No:5/15-CHayrabolu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 275,00 m2
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir,
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:33
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 10:33
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 10:33

01/10/2025(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02305579 #ilan.gov.tr