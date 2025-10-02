Örnek No:55*

T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/56 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 10:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 10:33

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, HİSAR Mahalle/Köy, Hacılar köprüsü Mevkii, 1022 Ada, 10 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz. Taşınmaza ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu ilan ekindedir.Adresi : Hisar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Demir Sokak No:5/15-CHayrabolu / TEKİRDAĞYüzölçümü : 275,00 m2Kıymeti : 5.000.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir,

01/10/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02305579 #ilan.gov.tr