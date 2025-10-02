KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2-) Satış ihalesi, 16.10.2025 Perşembe günü aşağıda listede belirtilen saatlerde Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-) Satılacak olan taşınmazların tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatları ve ihale saatleri:
|Mahalle
|Ada/
Parsel
|Niteliği /
Cinsi
|Bağım-
sız Bölüm No
|Kapı No
|Alan
(m²)
|Bulunduğu Kat
|Muhammen Bedel
KDV Dahil (TL)
|Geçici
Teminat (TL)
|
İhale
Saati
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|31
|2/31
|41,51
|Zemin Kat
|770.010,50 TL
|23.100,32 TL
|14.15
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|32
|2/32
|51,70
|Zemin Kat
|959.035,00 TL
|28.771,05 TL
|14.20
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|33
|2/33
|31,93
|Zemin Kat
|592.301,50 TL
|17.769,05 TL
|14.25
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|34
|2/34
|22,45
|Zemin Kat
|416.447,50 TL
|12.493,43 TL
|14.30
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|36
|2/36
|23,17
|Zemin Kat
|429.803,50 TL
|12.894,11 TL
|14.35
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|41
|2/41
|102,46
|Zemin+Asma Kat
|3.575.854,00 TL
|107.275,62 TL
|14.40
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|42
|2/42
|64,37
|Zemin+Asma Kat
|2.246.513,00 TL
|67.395,39 TL
|14.45
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|44
|2/44
|59,31
|A.Kat
|1.553.922,00 TL
|46.617,66 TL
|14.50
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|45
|2/45
|53,86
|A.Kat
|1.411.132,00 TL
|42.333,96 TL
|14.55
|Cevherpaşa
|135/4
|İşyeri
|49
|2/49
|78,72
|A.Kat
|2.062.464,00 TL
|61.873,92 TL
|15.00
|Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1
|-
|Yazıhane/ İşyeri
|20
|1/20
|25,28
|Zemin Kat
|590.000,00 TL
|17.700,00 TL
|15.05
|Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1
|-
|Yazıhane/ İşyeri
|22
|1/22
|17,64
|Zemin Kat
|402.000,00 TL
|12.060,00 TL
|15.10
|Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1
|-
|Yazıhane/İşyeri
|23
|1/23
|17,73
|Zemin Kat
|403.000,00 TL
|12.090,00 TL
|15.15
|Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1
|-
|Yazıhane/ İşyeri
|24
|1/24
|17,60
|Zemin Kat
|402.000,00 TL
|12.060,00 TL
|15.20
|Gölbaşı Mah.
|106/1
|Arsa
|-
|-
|4.591,00
|-
|3.764.620,00 TL
|112.938,60 TL
|15.25
|Gölbaşı Mah.
|106/2
|Arsa
|-
|-
|4.234,00
|-
|3.471.880,00 TL
|104.156,40 TL
|15.30
|Gölbaşı Mah.
|106/4
|Arsa
|-
|-
|14,00
|-
|11.480,00 TL
|344,40 TL
|15.35
|Gölbaşı Mah.
|109/2
|Arsa
|-
|-
|621,00
|-
|509.220,00 TL
|15.276,60 TL
|15.40
|Gölbaşı Mah.
|112/2
|Arsa
|-
|-
|677,00
|-
|555.140,00 TL
|16.654,20 TL
|15.45
|Gölbaşı Mah.
|119/1
|Arsa
|-
|-
|67,00
|-
|54.940,00 TL
|1.648,20 TL
|15.50
|Gölbaşı Mah.
|281/1
|Arsa
|-
|-
|3.459,26
|-
|3.825.000,00 TL
|114.750,00 TL
|15.55
|Gölbaşı Mah.
|282/1
|Arsa
|-
|-
|3.379,00
|-
|1.473.244,00 TL
|44.197,32 TL
|16.00
|Gölbaşı Mah.
|282/2
|Arsa
|-
|-
|3.424,97
|-
|1.493.286,92 TL
|44.798,61 TL
|16.05
|Gölbaşı Mah.
|283/2
|Arsa
|-
|-
|5.012,00
|-
|2.185.232,00 TL
|65.556,96 TL
|16.10
|Gölbaşı Mah.
|294/1
|Arsa
|-
|-
|4.296,00
|-
|1.873.056,00 TL
|56.191,68 TL
|16.15
|Gölbaşı Mah.
|294/2
|Arsa
|-
|-
|4.296,00
|-
|1.873.056,00 TL
|56.191,68 TL
|16.20
|Gölbaşı Mah.
|294/3
|Arsa
|-
|-
|4.296,08
|-
|1.873.090,88 TL
|56.192,73 TL
|16.25
|Gölbaşı Mah.
|295/1
|Arsa
|-
|-
|3.357,00
|-
|1.463.652,00 TL
|43.909,56 TL
|16.30
|Gölbaşı Mah.
|295/2
|Arsa
|-
|-
|3.358,89
|-
|1.464.476,04 TL
|43.934,28 TL
|16.35
|Gölbaşı Mah.
|295/3
|Arsa
|-
|-
|3.357,00
|-
|1.463.652,00 TL
|43.909,56 TL
|16.40
|Gölbaşı Mah.
|295/4
|Arsa
|-
|-
|3.357,00
|-
|1.463.652,00 TL
|43.909,56 TL
|16.45
|Karayayla Mah. Pıyanpınar Mevkii
|180/2
|Tarla
|-
|-
|29.670,47
|-
|1.910.000,00 TL
|57.300,00 TL
|16.50
|Karayayla Mah. Kuzueyrek Mevkii
|185/1
|Tarla
|-
|-
|24.080,19
|-
|1.600.000,00 TL
|48.000,00 TL
|16.55
|Cevherpaşa Mah. Beyoğlu Cad. No:1
|131/1
|Dublex Daire/
Mesken
|66
|66
|218,00
|Dördüncü Kat+Çatı Aralığı
|2.950.000,00 TL
|88.500,00 TL
|17.00
4-) İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Nüfus cüzdan sureti (kimlik fotokopisi),
c. İkametgâh Belgesi,
d. Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.
e. Geçici teminat mektubu veya makbuzunun aslı,
f. Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
g. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (geçici teminat makbuzu hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
B) İstekli tüzel kişilik ise:
a. Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
c. Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d. Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
f. Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
6- Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
7- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İstenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek ihale günü saat 13.45'e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
10- İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.
11- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.
Basın No: ILN02302143 #ilan.gov.tr