DENİZLİ İLİ, KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR.

Mahalle Ada/

Parsel Niteliği /

Cinsi Bağım-

sız Bölüm No Kapı No Alan

(m²) Bulunduğu Kat Muhammen Bedel

KDV Dahil (TL) Geçici

Teminat (TL)

İhale

Saati Cevherpaşa 135/4 İşyeri 31 2/31 41,51 Zemin Kat 770.010,50 TL 23.100,32 TL 14.15 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 32 2/32 51,70 Zemin Kat 959.035,00 TL 28.771,05 TL 14.20 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 33 2/33 31,93 Zemin Kat 592.301,50 TL 17.769,05 TL 14.25 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 34 2/34 22,45 Zemin Kat 416.447,50 TL 12.493,43 TL 14.30 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 36 2/36 23,17 Zemin Kat 429.803,50 TL 12.894,11 TL 14.35 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 41 2/41 102,46 Zemin+Asma Kat 3.575.854,00 TL 107.275,62 TL 14.40 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 42 2/42 64,37 Zemin+Asma Kat 2.246.513,00 TL 67.395,39 TL 14.45 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 44 2/44 59,31 A.Kat 1.553.922,00 TL 46.617,66 TL 14.50 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 45 2/45 53,86 A.Kat 1.411.132,00 TL 42.333,96 TL 14.55 Cevherpaşa 135/4 İşyeri 49 2/49 78,72 A.Kat 2.062.464,00 TL 61.873,92 TL 15.00 Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1 - Yazıhane/ İşyeri 20 1/20 25,28 Zemin Kat 590.000,00 TL 17.700,00 TL 15.05 Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1 - Yazıhane/ İşyeri 22 1/22 17,64 Zemin Kat 402.000,00 TL 12.060,00 TL 15.10 Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1 - Yazıhane/İşyeri 23 1/23 17,73 Zemin Kat 403.000,00 TL 12.090,00 TL 15.15 Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1 - Yazıhane/ İşyeri 24 1/24 17,60 Zemin Kat 402.000,00 TL 12.060,00 TL 15.20 Gölbaşı Mah. 106/1 Arsa - - 4.591,00 - 3.764.620,00 TL 112.938,60 TL 15.25 Gölbaşı Mah. 106/2 Arsa - - 4.234,00 - 3.471.880,00 TL 104.156,40 TL 15.30 Gölbaşı Mah. 106/4 Arsa - - 14,00 - 11.480,00 TL 344,40 TL 15.35 Gölbaşı Mah. 109/2 Arsa - - 621,00 - 509.220,00 TL 15.276,60 TL 15.40 Gölbaşı Mah. 112/2 Arsa - - 677,00 - 555.140,00 TL 16.654,20 TL 15.45 Gölbaşı Mah. 119/1 Arsa - - 67,00 - 54.940,00 TL 1.648,20 TL 15.50 Gölbaşı Mah. 281/1 Arsa - - 3.459,26 - 3.825.000,00 TL 114.750,00 TL 15.55 Gölbaşı Mah. 282/1 Arsa - - 3.379,00 - 1.473.244,00 TL 44.197,32 TL 16.00 Gölbaşı Mah. 282/2 Arsa - - 3.424,97 - 1.493.286,92 TL 44.798,61 TL 16.05 Gölbaşı Mah. 283/2 Arsa - - 5.012,00 - 2.185.232,00 TL 65.556,96 TL 16.10 Gölbaşı Mah. 294/1 Arsa - - 4.296,00 - 1.873.056,00 TL 56.191,68 TL 16.15 Gölbaşı Mah. 294/2 Arsa - - 4.296,00 - 1.873.056,00 TL 56.191,68 TL 16.20 Gölbaşı Mah. 294/3 Arsa - - 4.296,08 - 1.873.090,88 TL 56.192,73 TL 16.25 Gölbaşı Mah. 295/1 Arsa - - 3.357,00 - 1.463.652,00 TL 43.909,56 TL 16.30 Gölbaşı Mah. 295/2 Arsa - - 3.358,89 - 1.464.476,04 TL 43.934,28 TL 16.35 Gölbaşı Mah. 295/3 Arsa - - 3.357,00 - 1.463.652,00 TL 43.909,56 TL 16.40 Gölbaşı Mah. 295/4 Arsa - - 3.357,00 - 1.463.652,00 TL 43.909,56 TL 16.45 Karayayla Mah. Pıyanpınar Mevkii 180/2 Tarla - - 29.670,47 - 1.910.000,00 TL 57.300,00 TL 16.50 Karayayla Mah. Kuzueyrek Mevkii 185/1 Tarla - - 24.080,19 - 1.600.000,00 TL 48.000,00 TL 16.55 Cevherpaşa Mah. Beyoğlu Cad. No:1 131/1 Dublex Daire/

Mesken 66 66 218,00 Dördüncü Kat+Çatı Aralığı 2.950.000,00 TL 88.500,00 TL 17.00

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Kale, Cevherpaşa Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 2 adresinde 135 ada 4 parselde kayıtlı 888,73 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 10 adet taşınmaz/işyeri; Kale, Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1 adresinde kayıtlı Atölye ve Alışveriş Merkezi Binası zemin katında bulunan 20, 22, 23 ve 24 nolu yazıhane/işyerleri; Gölbaşı Mah. 106 ada 1, 2 ve 4 parseller, 109 ada 2 parsel, 112 ada 2 parsel, 119 ada 1 parsel, 281 ada 1 parsel, 282 ada 1 ve 2 parseller, 283 ada 2 parsel, 294 ada 1, 2 ve 3 parseller, 295 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller; Karayayla Mah. Pıyanpınar Mevkii 180 ada 2 parsel, Karayayla Mah. Kuzueyrek Mevkii 185 ada 1 parsel ile Cevherpaşa Mahallesi, Beyoğlu Caddesi No:1 adresinde yer alan İş Merkezi ve Konut Merkezinde bulunan 66 nolu bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.2-) Satış ihalesi, 16.10.2025 Perşembe günü aşağıda listede belirtilen saatlerde Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.3-) Satılacak olan taşınmazların tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatları ve ihale saatleri:

4-) İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre;

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Nüfus cüzdan sureti (kimlik fotokopisi),

c. İkametgâh Belgesi,

d. Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.

e. Geçici teminat mektubu veya makbuzunun aslı,

f. Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

g. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (geçici teminat makbuzu hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B) İstekli tüzel kişilik ise:

a. Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

c. Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

d. Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

e. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

f. Belediyemize borcu olmadığına dair Kale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6- Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

7- Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İstenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek ihale günü saat 13.45'e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

10- İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

11- Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02302143 #ilan.gov.tr