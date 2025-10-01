Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/510 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/510 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , ATIŞALANI Mahalle/Mevki , 320 Ada No , 27 Parsel No , 29/146 Arsa Paylı , 146,70m2 Yüz Ölçümlü , Arsada kayıtlı 2. KAT 4 NOLU '' konut'' nitelikli Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Oramiral Sadık Altıncan Caddesi, No:49, 2.Kat, Daire:4 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti: 5.750.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 11:00

29/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02304342 #ilan.gov.tr