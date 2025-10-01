T.C. ISPARTA 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ISPARTA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Sav Köyü, 1795 Parsel, elma bahçesi nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Sav Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 620,99 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzıimar planı içerisinde kısmen yolda kısmen ticari alanda kalmakta olup ticari alanda kalan kısım Emsal(KAKS):1.00, Yençok:9.50m yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 3.725.940,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 SK nun 22. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:14



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Sav Köyü, 1302 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Sav Köyü,Isparta Merkez

Yüzölçümü : 7.420,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.452.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3402 SK nun 22. mad. 2. fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 13:38

24/09/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

