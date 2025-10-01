T.C.

GEYVE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/206

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Mahkememizin aşağıda Esas numaraları belirtilen dosyaları ile davalılar aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davalarının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara kararları uyarınca;

Mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin TEİAŞ Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 13/06/2019 tarih 17-246 sayılı kararı ile 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM EİH güzergâhına isabet eden taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığını ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 04.07.2019 tarih ve 1316 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığını, 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM Enerji İletim Hattı güzergahında bulunan dava konusu taşınmazların kamulaştırması gerektiği,

Bunun üzerine davacı tarafından, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak davalılarla uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, mahkememizin 2025/206 ve 2025/207 esas sayılı dosyaları ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açıldığı ve dosyaların duruşma gününün 15/10/2025 tarihine bırakıldığı;

Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabileceği, açılacak davalarda Husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açılabileceği, dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 15/10/2025 günü saat 11:15'den itibaren Geyve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunulması gerekmektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur. 17/09/2025

Sıra Esas Davalılar/Malikler Kamulaştırma talep edilen taşınmaz Alan 1 2025/206 AHMET BAL

EMİNE DİNÇER

HAKAN AVCI

NALAN BAL

RÜŞTÜ BAL

ZELİHA GÜLAĞIZ Geyve İlçesi, Umurbey Mah.

869 Ada 99 Parsel 14.959,52 m²'lik taşınmazın 196,00 m²'lik kısmında mülkiyet, 5.346,88 m²lik kısmında irtifak kamulaştırması 2 2025/207 DÜRDANİYE VURAT

YAŞAR KAÇMAZ Geyve İlçesi, DoğancılMah. 116 ada 258 parsel ve 118 ada 26 parsel 116 ada 258 parselde 5.597,28 m²'lik taşınmazın 5,18 m² kısmında ve 118 ada 26 parselde 1.767,81 m²lik taşınmazın 746,39 m²lik kısmında irtifak kamulaştırması

