T.C.

ÇANKIRI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1672 Esas

Müteveffa MELEK YÜCEDAĞ tarafından Çankırı 1. Noterliğince düzenlenen 29/04/2022tarih ve 5457 yevmiye numaralı vasiyetnamenin mirasçılar; KASTAMONU ili, TOSYA ilçesi, CUMHURİYET mah/köy, 3 Cilt, 116 Aile sıra no, 49 sırada nüfusa kayıtlı, KAYA ve MELEK oğlu/kızı, 10/08/1957 dogumlu,NURCAN ARSLAN -(TC. 48337383830 ) ile KASTAMONU ili, TOSYA ilçesi, CUMHURİYET mah/köy, 3 Cilt, 116 Aile sıra no, 50 sırada nüfusa kayıtlı, KAYA ve MELEK oğlu/kızı, 01/07/1958 doğumlu,SUZAN ARSLAN - (T.C.48334383994 ) mahkememizce vasiyetname tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ekli duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 14/04/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,aksi takdirde Müteveffa tarafından düzenlettirilen ekte bulunan vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02304240 #ilan.gov.tr