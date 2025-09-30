İLAN

KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

ESAS NO : 2025/414-415-416-417 Esas

Mahkememizin 2025/414Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Yazır mahallesi, 295 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalılar Adnan Ünlü, Ahmet Ünlü, Ayşe Ağaroğlu, Ferat Ünlü, Fikret Ünlü, Muharrem Ünlü, Mustafa Ünlü, Şirin Ayanlar, Ramazan Erten adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda davalıları ait tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,



Mahkememizin 2025/415 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Bozova/Yukarı Mahallesi, 391 ada 75 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Cemile Mecek Kara adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda davalıları ait tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,



Mahkememizin 2025/416 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Yazır mahallesi, 295 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalılar Ahmet Çetin, Arslan Kalmak, Arzu Kaşlı, Bedriye Akman, Bedriye Kalmak, Celal Kaşlı, Dudu Karataş, Fatma Nerse, Hasibe Duman, Havva Ayhan, Ramazan Kalmak, Sabriye Batmaz, Süleyman Kaşlı, Sümriye Vaygül, Şaban Kalmak, Yakup Kalmak, Server Kalmak adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda davalılara ait tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,



Mahkememizin 2025/417 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi,Söğütçük mahallesi, 276 ada 99 parsel taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Kundakcı, Bayram Önder, Fatih Önder , Fatma Tok,Habibe Önder,Hatice Aksakal ,- Havva Türkcan Hilmi Tunahan Önder, Hüseyin Babacık, Mahmut Zorlu, Mehmet Aksakal, Mehmet Önder, Musa Fikri Büyükçetin, Mustafa Kara, Necibe Kundakcı Çirik, Ömer Kundakcı, Ramazan Göktaş, Sabahattin Göktaş, Şeyma Kundakcı Uysal, Teslime Göktaş adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda davalıları ait tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmazı ve tarafları yazılı dava dosyalarında dava konusu taşınmazlarda davalıların Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin2025/414-415-416-417 Esas sayılı dosyaları için 18/07/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 27/08/2025

Basın No: ILN02302147 #ilan.gov.tr