T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/159 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/159 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, AKÖRENKIŞLA Mahalle/Köy, 0 Ada, 263 Parsel, kerpiç ev ve avlusu nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akörenkışla Mahallesi, No: Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 481 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Mevcut Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 520.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:45



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, AKÖRENKIŞLA Mahalle/Köy, 35391 Ada, 2 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akören Kışla Mahallesi Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 114.795,37 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir. Toplulaştırma parselidir.

Kıymeti : 13.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:45



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, AKÖRENKIŞLA Mahalle/Köy, 35400 Ada, 12 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akören Kışla Mahallesi Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 140.109,48 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir. Toplulaştırma parselidir

Kıymeti : 16.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

