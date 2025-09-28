T.C. KANDIRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/214 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde;

1-2025/214 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Sepetçi Mahallesi, 112 ada 156 parsel sayılı taşınmazın 1218,42 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak TEİAŞ tarafından davalı Serkan Doğan'a karşı dava açıldığı,

Taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. Maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı TEİAŞ'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.09.07.2025

