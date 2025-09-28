T.C.

KAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/511 Esas

KARAR NO : 2025/567

Davacı BAKİ KARADUMAN aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacının davasının REDDİNE karar verilmiş olup, Davacı tarafından istinaf edilmiş olup, iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 3.298,50.-TL. İstinaf harç ve posta masrafını yatırmasına, süresi içinde yatırılmadığı takdirde istinaftan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar olunur.

Karar ve muhtıra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02301996 #ilan.gov.tr