Örnek No:55*

T.C.

ELMALI İCRA DAİRESİ

2024/112 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/112 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kıymet Takdirine konu olan Yenimahalle 75 ada 33 parselde 20462/870026 arsa

paylı Bodrum Kat 7 Bağımsız bölüm numaralı Asma Katlı Dükkan tam hisse. dükkanlarda alçı sıva ve zemin şap betonu dökülmüş, elektrik tesisat kabloları çekilmemiştir. Dükkan alüminyum doğrama ve camları takılmıştır. Keşif tarihi itibarıyla %30 luk bir eksik imalat oranı mevcuttur. 7 bağımsız bölüm numaralı, asma katlı dükkanın zemin kat alanı 85m2, asmakat alanı 75m2dir. Piyasa şatlarında aynı mevkideki dükkan satışlarının ortalama değeri dikkate alındığında: zemin m2 birim fiyatı 50.000TL/m2, asmakat m2 birim fiyatı 25.000TL/m2 olarak belirlenmiştir.

Adresi : Yenimahalle 75 Ada 33 Parselde 20462/870026 Arsa Paylı Bodrum Kat 7 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.700,26 m2

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içinde, ticari+konut alanında (Yençok:12 kat, E:1.50) kalmaktadır.

Kıymeti : 4.287.500,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:36



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kıymet Takdirine konu olan Yenimahalle 75 ada 33 parselde 20462/870026 arsapaylı Bodrum Kat 8 Bağımsız bölüm. dükkanlarda alçı sıva ve zemin şap betonu dökülmüş, elektrik tesisat kabloları çekilmemiştir. Dükkan alüminyum doğrama ve camları takılmıştır. Keşif tarihi itibarıyla %30 luk bir eksik imalat oranı mevcuttur. 8 bağımsız bölüm numaralı, asma katlı dükkanın zemin kat alanı 85m2, asmakat alanı 75m2dir. Piyasa şatlarında aynı mevkideki dükkan satışlarının ortalama değeri dikkate alındığında: zemin m2 birim fiyatı 50.000TL/m2, asmakat m2 birim fiyatı 25.000TL/m2 olarak belirlenmiştir.

Adresi : Yenimahalle 75 Ada 33 Parselde 20462/870026 Arsa Paylı Bodrum Kat 8 Bağımsız Bölüm Numaralı Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.700,26 m2

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içinde, ticari+konut alanında (Yençok:12 kat, E:1.50) kalmaktadır.

Kıymeti : 4.287.500,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 11:52



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kıymet Takdirine konu olan Yenimahalle 75 ada 33 parselde 20462/870026 arsapaylı Bodrum Kat 4 Bağımsız bölüm numaralı Asma Katlı Dükkan tam hisse. Söz konusu dükkanlarda alçı sıva ve zemin şap betonu dökülmüş, elektrik tesisat kabloları çekilmemiştir. Dükkan alüminyum doğrama ve camları takılmıştır. Keşif tarihi itibarıyla %30 luk bir eksik imalat oranı mevcuttur. 4 bağımsız bölüm numaralı, asma katlı dükkanın zemin kat alanı 85m2, asmakat alanı 75m2dir. Piyasa şatlarında aynı mevkideki dükkan satışlarının ortalama değeri dikkate alındığında: zemin m2 birim fiyatı 50.000TL/m2, asmakat m2 birim fiyatı 25.000TL/m2 olarak belirlenmiştir.

Adresi :Yenimahalle 75 Ada 33 Parselde 20462/870026 Arsa Paylı Bodrum Kat 4 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.700,26 m2

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içinde, ticari+konut alanında (Yençok:12 kat, E:1.50) kalmaktadır.

Kıymeti : 4.287.500,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 14:17

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:17

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:17



4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Elmalı İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 75 Ada, 33 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Kıymet Takdirine konu olan Yenimahalle 75 ada 33 parselde 20462/870026 arsapaylı Bodrum Kat 2 Bağımsız bölüm numaralı Asma Katlı Dükkan tam hisse. Söz konusu dükkanlarda alçı sıva ve zemin şap betonu dökülmüş, elektrik tesisat kabloları çekilmemiştir. Dükkan alüminyum doğrama ve camları takılmıştır. Keşif tarihi itibarıyla %30 luk bir eksik imalat oranı mevcuttur. 2 bağımsız bölüm numaralı, asma katlı dükkanın zemin kat alanı 85m2, asmakat alanı 75m2dir.

Adresi : Yenimahalle 75 Ada 33 Parselde 20462/870026 Arsa Paylı Bodrum Kat 2 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.700,26 m2

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içinde, ticari+konut alanında (Yençok:12 kat, E:1.50) kalmaktadır.

Kıymeti : 4.287.500,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:50



5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Elmalı İlçe, Yenimahalle 75 ada 32 parselde 147/14022 arsa paylı 2.Kat 6 Bağımsız bölüm numaralı Mesken tam hisse. Taşınmazın bulunduğu parsel2 Bodrum kat, asmakat ve zeminkat üzerine 7 normal kattan oluşan Betonarme karkas özelliktedir. Kat irtifakı kurulmuş ancak iskan ruhsatı alınmamıştır. %10 luk bir eksik imalat ve yıpranma oranı belirlenmiştir. Mesken olarak kullanılan, 2.kat 6 bağımsız bölüm numaralı, meskenin alanı 175m2dir.

Adresi : Yenimahalle 75 Ada 33 Parselde 20462/870026 Arsa Paylı Bodrum Kat 2 Bağımsız Bölüm Elmalı / ANTALYA

Yüzölçümü : 8.700,26 m2

İmar Durumu : 1/1000 Revizyon uygulama imar planında, 1.50 Emsal oranına sahip, 12 kat , H max : 36.50m olarak belirlenmiş, ticari+ konut alanı olarak, ayrık nizam yapılaşmaya uygundur.

Kıymeti : 4.287.500,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:10

17/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02300752 #ilan.gov.tr