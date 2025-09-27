Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2016/1781 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/1781 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Atatürk (Kavaklı) Caddesinde, tapunun 5527 ada, 80 parsel numarasında kayıtlı ve Atatürk (Kavaklı) Caddesinden 242 dış kapı numarası alan 2.145,56m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Hürriyet Mahallesi, Kavaklı- Ortaköy ana Caddesi olan Atatrürk (Kavaklı) Caddesi üzerinde ve bu Caddeye yaklaşık 22,00 metre cephesi olan 242 dış kapı numarası alan parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile mali değeri olan herhangi bir yapı mevcut değildir. Etrafı duvar ile çevrili parselin yakın çevresinde 2, 3 katlı konut amaçlı kullanılan yapılar ve tarımsal amaçlı kullanılan tarlalar mevcuttur. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşmanın yaklaşık %40 civarındadır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda yer almaktadır.

Adresi : Hürriyet Mah. Atatürk Cad. 5527 Ada, 80 Parsel, Dış Kapı No:242Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.145,56 m2

Arsa Payı :1/1

Hisse :100/100

İmar Durumu :12.10.2000 tasdik tarihli Kavaklı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen ''Konut Alanında'' kısmen de ''Yol Alanında'' kalmaktadır. Konut alanında yapılaşma şartları; Yapı düzeni: Ayrık Nizam, kat adedi: 2 kat, TAKS (Taban Alanı Katsayısı):0.15, KAKS (Kat Alanı Katsayısı):0.30, Ön bahçe mesafesi: 5m, Yan bahçe mesafesi: 3m'dir.(ek-1)

Ancak, Kavaklı Hürriyet Mahallesi 5527 ada 80 parsel ve çevresinde 15.07.2023 tarihinde onaylanan ?Silivri İlçesi Selimpaşa Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı? içerisinde, ''75 kişi/ha? gösterimli ''Konut Alanı'' olarak planlanmıştır (ek-2). 15.07.2023 onaylı meri 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, Belediyemizce hazırlanmış olan söz konusu parselin de içinde yer aldığı bölgeye ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onay süreci ile ilgili iş ve işlemler başlatılmıştır. Planlarla ilgili onay süreci tamamlandıktan sonra söz konusu parselin de içinde bulunduğu bölgede 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması yapılıp yapılmayacağı hususu değerlendirilecektir denilmiştir.

Kıymeti : 19.310.040,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:55

13/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

