T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO: 2025/89 Esas

Davacı, ZEYNEP TOURE ile Davalı, AHMAD AHMED MADANI TOURE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Ahmed Madanı ve Djeneba oğlu, 15/10/1992 doğumlu, 997******92 Yabancı kimlik numaralı davalı Ahmad Ahmed Madanı Toure'nin tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, yapılan araştırmalarda da tebligata yarar adresi tespit edilememiş, dava dilekçesi davalıya ilanen tebliğ edilmiştir.

Söz konusu dosyada tahkikat duruşmasının 25/12/2025 günü saat 10:45'te yapılacağı, davalı Ahmad Ahmed Madanı Toure'nin belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.





