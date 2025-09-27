T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/568 Esas

Karar No: 2025/154 Karar

İLAN

Sanık Mehmet GÖNDOĞDU hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Mahkememizin 20/03/2025 tarih, 2022/568 Esas 2025/154 Karar sayılı kararı ileAhmet ve Hatice oğlu, 01/04/1975 Malatya doğ.lu,Piri Mehmet Paşa Mah. Çiçekçıkmazı Sk. No:22 D:2 Silivri/İSTANBUL adresinde mukim sanık Mehmet GÜNDOĞDU hakkında Dolandırıcılık suçundan suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 157/1, 53/2, 52/1, 52/4, 53/1 58/6.maddeleri gereğince neticeten 2 Yıl Hapis ve 50.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilmiştir.

Mahkememizce gerekçeli karanın sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve gerekçeli karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içinde karara karşı Mahkememize veya en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek yazılı dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26.09.2025

