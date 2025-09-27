BAKIRKÖY 9. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/889 Esas

KARAR NO : 2024/281

MAHKEMEMİZ ASIL DOSYASI İLE BİRLEŞEN BAKIRKÖY 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN 2022/4 ESAS SAYILI DOSYASI

DAVACI : GÜLTEN ERBAŞ - 27221208374

VEKİLİ : Av. İNCİ BATUK CABİ -

DAVALILAR :MESHAL A FALMASHAN , NADIAH MOHAMMEDFOUD A ALTURKI

RIFAAT IBRAHIM HAMEED ALTALEP ve DİĞER DAVALILAR

HÜKÜM :

Birleşen dosya yönünden açılan dava hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,...

Davanın açılmasına davacı tarafın sebebiyet vermemesi nedeniyle birleşen dosyadaki davalılar lehine herhangi bir vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Mahkememiz asıl dosyası yönünden açılan davanın KABULÜ ile;

Dair; birleşen dosya davalısı Burgan bank... vekili, asıl ve birleşen dosya davacısı vekili, birleşen dosya davalısı Nuh beton... vekili ve birleşen dosya davalısı Semra Kurt vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların / vekillerin yokluğunda 6100 sayılı HMK'nun 341 - 345. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul BAM'a gönderilmek üzere mahkememize hitaben yazılacak dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/05/2024

Davacı tarafından aleyhinize açılan tapu iptali ve tescil konulu davada yapılan yargılamada, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Bunedenle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Eki: Gerekçeli karar MESHAL A FALMASHAN , NADIAH MOHAMMEDFOUD A ALTURKI

RIFAAT IBRAHIM HAMEED ALTALEP'e İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 10/09/2025

