BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/160 Esas

KARAR NO : 2025/258

Davacı Figen KILIÇ tarafından Davalı Cevheri GÜVEN aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasın verilen karar sonunda;

Davada yapılan yargılaması sırasında; adresi tespit edilemeyen davalı Cevheri GÜVEN adına 03/07/2025 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ve Davacı vekili tarafından sunulan 16/09/2025 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan

" 1-Davanın reddine,

2-492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40-TL harcın, davacı tarafından yatırılan 1.707,75-TL harçtan mahsubu ile fazla alınan 1.092,35‬-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine" şeklinde karar verilmiş olup işbu Gerekçeli Kararın ve İstinaf Başvuru dilekçesin ilanın yayınlanmasından itibaren T.K.31.maddesi gereğince 3 (2+1) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur. 16/09/2025

Basın No: ILN02301983 #ilan.gov.tr