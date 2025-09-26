T.C.

TUZLUCA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/258 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü : 04/11/2025 günü saat 10:10'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/09/2025

Davalı : İrfan GÖLCÜKCÜ- 18916549698 T.C. Kimlik numaralı, Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi, Zafer mah/köy, * Cilt, ** Aile sıra no, ** sırada nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hatice'den olma, 24/12/1962 doğumlu,

