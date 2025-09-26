Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Ümraniye İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 782 Ada, 59 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu büro nitelikli 5 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 4.Normal katta konumludur. Dava konusu taşınmaz edinilen bilgiye göre büro ve wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık olarak net 198 m? kullanım alanına sahiptir. Davaya konu taşınmazın içerisine girilememiştir. Büro içerisine girilmediğinden iç mekan özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Dava konusu taşınmazların konumlu olduğu bina yerleşim olarak, Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi, No: 38 Ümraniye / İstanbul (782 Ada 59 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazların konumlu olduğu parsel üzerinde bitişik düzende inşa edilmiş 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazların konumlu olduğu bina bitişik nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + asma kat + 6 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Ana gayrimenkulün bodrum katında zemin kattaki işyerine ait depo, zemin katında asma kat bağlantılı 1 adet dükkan, 1. Normal katında 1 adet büro, 2. Normal katında 1 adet büro, 3. Normal katında 1 adet büro, 4. Normal katında 1 adet büro, 5. Normal katında 1 adet büro, 6. Normal katında 1 adet büro olmak üzere toplamda 7 adet bağımsız im bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Tapu Kaydındaki Gibidir9.900.000,00 TL990.000,00 TLİstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2023/146 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 25.07.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-60269154-754-76564 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Söz konusu 782 ada, 59 parsel; 13.02.1998 - 15.03.1999 - 17.01.2012 -18.11.20 12 - 15.05.2015 - 16.02.2016 - 21.04.2017 - 20.09.2022 - 30.11.2022 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planına göre; H-7 (Yedi) kat, ön bahçe:5.00 m., arka bahçe: 3.00 m., yan bahçe: 0.00 m., yapılanma şartlarına sahip BİTİŞİK nizam TİCARET MERKEZİ ALANI'nda kalmaktadır. 7 pafta, 782 ada, 59 parsel; 7 pafta, 782 ada, 107 parsel ile tevhid edilmeden uygulama yapılamaz. Ayrıca 782 ada, 59 parsel; 23.11.2007 — 21.01.2013 — 20.04.2015 — 20.06.2021 tasdik tarihli Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy MetroHattı Projesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'ndan etkilenmekte olup, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.Atatürk Mahallesi, Alemdağ Caddesi No:38 4. Kat Daire 5 Ümraniye / İSTANBUL322,24 m22/16%20

24/09/2025(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02301682 #ilan.gov.tr