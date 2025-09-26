Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 135 Ada 27 Parsel Sayılı 784,01 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 80/1480 Arsa Paylı Zemin Kat 7 Nolu Bağımsız BölümMesken Nitelikli Taşınmazın 1/4 Hissesi Satışa Konudur.Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2025/3 Esas sayılı dosyasından yapılan 18/03/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Dava konusu taşınmaz Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi (tapuda Kartaltepe mahallesi 135 ada, 27 parsel) Gençler caddesi üzerindeki 4 dış kapı no.lu Güney Apartmanı'nın zemin normal katındaki 7 iç kapı no.lu "Mesken" nitelikli taşınmazdır. Parsel üzerinde bitişik nizamda tek yapı bulunmakta olup bina (bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat) 5 kattan oluşmaktadır. Bitişik nizamlı binaya 2 giriş vardır. Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre; antre, hol, salon, mutfak, üç oda, banyo-WC, balkon mahallerinden ibaret, iç ölçüleri itibari ile net 100,00 m², brüt 115,00 m² olarak tespit edilmiştir. Daireye girilememiş, dışarıdan tespit yapılmıştır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik, 4-5 katlı konut ve zemin katlarda ticari kullanımlı yapılaşmalar söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır." denilmektedir.Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 21.11.2024 tarih, 65102 sayılı imar durumu yazısına göre Kartaltepe Mahallesi, 135 ada 27 parsel sayılı taşınmaz 08.03.2004/ 18.11.2012/ 22.03.2021/17.10.2023 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planı/ Tadilatında; Bitişik Nizam, Hmax:4 kat irtifalı "Konut Alanında", bir kısmı yol, bir kısmı park alanında kalmaktadır denilmiştir.1.322.500,00 TL%1BEYAN: Yönetim Planı:08/01/1969İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 422 Ada 4 Parsel Sayılı 1.010,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 1/96 Hissesi Satışa Konudur.Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2025/3 Esas sayılı dosyasından yapılan 18/03/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler (tapuda Kartaltepe) Mahallesi, Yaseminli Sokakta tapunun 422 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı ve Yaseminli Sokakta (eski numaratajda 9 dış kapı numaralı) bulunan 1.010,00 m² miktarlı arsa nitelikli ana taşınmazın 1/96 hissesi niteliğindedir. Yaseminli Sokak cephesi yaklaşık 20,60 m., yola dik ortalama derinliği 45,50 m. olmak üzere tamamı 1.010,00 m² alana sahip parsel keşif tarihi itibari ile boş durumdadır. Temel kazısı yapılan parsel çevresinde 4-6 katlı konut amaçlı kullanılan binalar mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/11/2024 tarih, 21750 sayılı imar durumu yazısına göre 422 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz 21/09/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planına göre Ayrık Nizam, Hmax:13,50m., 4 kat irtifalı TAKS:0.25 yapılaşma koşullarında "Konut Alanında" kalmaktadır denilmiştir.1.125.729,37 TL%20BEYAN:6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. 29/12/2022 tarih 50997 yevmiyeBEYAN: 6306 sayılı kanun gereği taraflar arası anlaşma mevcuttur. 26/11/2024 tarih 43171 yevmiye (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

24/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02301546 #ilan.gov.tr