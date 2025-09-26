T.C.

ANKARA 77. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN





ESAS NO : 2024/55

KARAR NO : 2025/351

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2025 tarihli ilamı ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen İosebi ve Raya oğlu, 1985 Gürcistan doğumlu İVANE KHBİASVİLİ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/09/2025

