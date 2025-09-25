T.C.

YOZGAT

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/412 Esas 16.07.2025

Konu : ilan metni

YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

İLANDava konusu Yozgat İli, Merkez İlçesi, Murafoğlu Mahallesi, 133 Ada 2 Parsel sayılıtaşınmazın maliklerinden Hayati Dölek (TC No:56236571296) ve Fatma Dölek (TC No:56263570330)'ın tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçen davalıların duruşma günümüz olan 17/11/2025 gün ve saat 09:30'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02300601 #ilan.gov.tr