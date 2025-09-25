Örnek No:55*

T.C.

VAKFIKEBİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 10:27

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, YALIKÖY Mahalle/Köy, 203 Ada, 34 Parsel,Adresi : Yalıköy Mahallesi, Kıran Mevkii Vakfıkebir / TRABZONYüzölçümü : 874,95 m²İmar Durumu :YokKıymeti : 4.351.830,24 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Tedaş lehine 233,21 metrekaredir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

