T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İlan

Sayı : 2025/269 Esas

DAVACI :MALİYE HAZİNESİ -

VEKİLİ: Av. ECE BALİ - Av. ARMAĞAN AYYILDIZ

DAVALI : İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜROSU

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)

Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bulunan 247 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın maliki oldukları bildirilen Pauli, Gauril, İliya, Pandeli, Dimitri kızı Maryora, Yorgi'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanunun 33. maddesi gereğince gaip hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2025/269 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 23.09.2025

Basın No: ILN02300640 #ilan.gov.tr