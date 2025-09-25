T.C.

ESKİPAZAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/3 Esas

DAVALI : ARSLAN SARIKAYA(T.C:3*******8)

Davacı Satı Şeker tarafından açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahallinde yapılan keşif sonucunda alınan 29/05/2025 tarihli fen bilirkişi raporunda Karabük ili Eskipazar ilçesi Ortaköy Mahallesi 149 Ada 65 Parsel, 149 Ada 27 Parsel,146 Ada 43 Parsel ,146 Ada 44 Parsel, 146 Ada 50 Parsel, 149 Ada 2 Parsel, 141 Ada 5 Parsel , 149 Ada 33 Parsel, 149 Ada 1 Parsel , 149 Ada 13 Parsel, 149 Ada 6 Parsel , 149 Ada 28 Parsel , 146 Ada 45 Parsel , Karabük ili Eskipazar ilçesi Büyükyayalar Mahallesi 122 Ada 12 Parsel,115 Ada 31 Parsel , 149 Ada 67 Parsel , 101 Ada 96 Parsel, 111Ada 12 Parsel 111 Ada 32 Parselin"3194 sayılı imar ve 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunlarının ilgili maddeleri gereğince aynen taksimi mümkün olmadığı , davacı ve davalılar arasında hisseleri oranında ifrazının mümkün olmadığı ve İvaz ilavesi ile de dahi taksimi mümkün olmayıp ortaklığın satış yolu ile giderilebileceğini tespit ettiğini, Ziraat mühendisleri ve inşaat bilirkişisi tarafından sunulan 17/06/2025 tarihli bilirkişi raporunda, Dava konusu Karabük ili Eskipazar ilçesi Ortaköy Mahallesi 149 Ada 65 Parsel, 149 Ada 27 Parsel,146 Ada 43 Parsel ,146 Ada 44 Parsel, 146 Ada 50 Parsel, 149 Ada 2 Parsel, 141 Ada 5 Parsel , 149 Ada 33 Parsel, 149 Ada 1 Parsel , 149 Ada 13 Parsel, 149 Ada 6 Parsel , 149 Ada 28 Parsel , 146 Ada 45 Parsel , Karabük ili Eskipazar ilçesi Büyükyayalar Mahallesi 122 Ada 12 Parsel,115 Ada 31 Parsel , 149 Ada 67 Parsel , 101 Ada 96 Parsel, 111Ada 12 Parsel 111 Ada 32 Parsel sayılı taşınmazların toplam bedelinin 9.238.155,21TL hesaplandığı belirtilmiştir.

Mahkememizce Uyap sisteminde mernis adresine yapılan tebligatların iade döndüğü, T.K 21/2'ye göre çıkarıldığında adresin eksik olması sebebiyle mahkememize iade döndüğü ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu bilirkişi raporunun ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi ibraz etmeniz,HMK 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği, 18/11/2025 günü saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 2 haftalık süre içerisinde bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz takdirde daha sonra itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 25/07/2025

