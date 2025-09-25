T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Gökalp Mahallesi Kazlıçeşme Mevkii 2447 ada 292 parselde kayıtlı 149,25 m2 yüzölçümlü 15/154 arsa paylı Bodrum Zemin Dört Normal Katlı On Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman Ana Taşınmazda Kain, Mesken Nitelikli 2. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölümün TamamıZeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, Şehit Komiser Günaydın Sokak No:49Satışa konu taşınmaz; 10/07/2024tarihlibilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, Şehit Komiser Günaydın Sokakta, tapunun 2447 ada, 292 parsel numarasında kayıtlı ve Şehit Komiser Günaydın Sokaktan 49 dış kapı numarası alan 149,25m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli "Bodrum Zemin Dört Normal Katalı On Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman" vasıflı taşınmazda 15/154 arsa paylı 2.kat (5) bağımsız bölüm, (4) kapı numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı ana bina, bodrumkat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 30 yılı geçkin ömre sahip, onaylı projesine göre bodrum katta zemin katta yer alan dükkan ait depo mahalli ile daireler ait kömürlük mahalleri, zemin katta bir tanesi depolu olmak üzere iki dükkan, normal katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. (5) bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 2.normal katında yer almakta olup, mahallinde 4 kapı numarası almıştır. Daire onaylı projesine göre antre, hol, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, 52m2 net alana sahip, projesine göre bodrum katta 2,50m2 alanlı kömürlük mahalli bulunmaktadır. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda PVC döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri mevcut, PVC doğramalı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişli, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır." denilmektedirZeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.06.2024 tarih, 22734 sayılı imar durumu yazısına göre; Zeytinburnu İlçesi Gökalp Mahallesi, 2447 ada, 292 parselsayılı taşınmaz,06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Yerleşik Meskun Alan"da(YMA) Konut Alanında kalmakta olup Bitişik Nizam H:15,50mt.'dir 2447 Ada 292 Parsel sayılı taşınmazın imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde; 2BK+1BK+ZK+ 1,2,3,4 NK konut+dükkan nitelikli, 1988/7466 tarih ve sayılı yapı ruhsatına sahip olduğu anlaşılmıştır denilmiştir.2.400.000,00 TL%1Beyan YÖNETİM PLANI : 14/03/1989Eklenti Kömürlük EKİ:3 NOLU KÖM

19/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

