T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/203 Esas

İLAN

Davacı Mahmut Toker tarafından dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Koruluk Mahallesi, Ada/parsel F, Pafta E35.c.09.d.2 parsel sayılı taşınmazı adına tapuya tescili için Bafra Mal Müdürlüğü, Bafra Belediye Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine dava açıldığından, söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/203 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

