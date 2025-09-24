SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK

SAATİ SULTANGAZİ CEBECİ 2242/23 İŞ YERİ ZEMİN KAT,

23 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM 337.10 M²

136.30 M² 23.700.000,00 TL 711.000,00 TL 09.10.2025

10.30

İLÇE MAHALLE ADA/

PARSEL NİTELİK İMAR DURUMU ALANI TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ

SAATİ ARNAVUTKÖY HARAÇÇI 11306/4 ARSA Kaks:0,50 Yençok:Z+2 Kat Konut Alanı 1916.14 M²

23.951.750,00 TL 718.552,50 TL 09.10.2025

10.15

* İhale edilecek taşınmaz, Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-p maddesi uyarınca K.D.V.'den muaftır.

1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve mülkiyeti Sultangazi Belediyesine ait olan taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhaleler, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedelleri her bir ihale için 10.000,00 (onbin) TL olup, şartnameler Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2-İkametgâh belgesi,

3-İsteklinin kendisinin ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

5-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

6-Teklif Mektubu (İdare tarafından örneği verilecektir)

7-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B- Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,

5-Teklif Mektubu (İdare tarafından örneği verilecektir)

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

8-İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

9-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

10-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

Basın No: ILN02296282 #ilan.gov.tr