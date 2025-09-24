İLAN

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 15/10/2025 Saati 10:00 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOZAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri htt//esatiş.ogm. Sır a No Deposu Cinsi Boy (m) Miktarı Parti Sayısı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Adet M3/Ster/Kg 1 AKDAM OİŞ İbreli Dikili Ağaç 23843 17409.286 1 1,680.00 877,428.00 TOPLAM 23843 17409.286 1 1,680.00 877,428.00



1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20'u ile vergi, fon veharçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9. Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10. Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 40 vade faizi alınacaktır.

11. Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 4.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 4.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.Traktör,Sürütme yolları ALICIYA AİTTİR.





Adres: ŞEVKİYE MAH ADANA

Telefon: 0(322) 515 8333

Fax No: 0(322) 515 8337





NOT : Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır.



ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI

Ziraat Bankası : TR320001002791072736165007

Halk Bankası : TR550001200916100005000020

Vakıf Bankası-KOZAN ŞUBESİ : TR740001500158007302311288

Basın No: ILN02299744 #ilan.gov.tr