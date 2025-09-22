İ L A N

T.C. VAKFIKEBİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/8 Tereke

DAVALI : MEHMET ERÇİN SANDALCI - TC:349*****440

Mahkememizde görülmekte bulunan Müteveffa Keleş Uzun'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Mahkemenizce dahili dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında belirtilen adresinize de çıkartılan tebligat bila ikmal iade edilmiş olmakla dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:24/10/2025 günü saat 10:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

