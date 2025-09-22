T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

REYHANLI
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2024/90 Esas
KARAR NO : 2025/299
SANIK : SUPHİYE SATTUF, Cuma ve Türkiye kızı, 01.01.1954 İdlip doğumlu,
SUÇ : Karşılıksız Yararlanma
SUÇ TARİHİ : 29.09.2016
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 163/3
VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DÜŞME
KARAR TARİHİ : 11.07.2025
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 19.09.2025
