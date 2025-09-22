PODCAST CANLI YAYIN
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 00:01
2025/183 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/183 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KÖYCEĞİZ Mahalle/Köy, 2598 Ada, 13 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yaka Mahallesi, Sultandere Sokak No: 4 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 456 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır.Taşınmaz, planda iki kat ayrık mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 11.650.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02297036 #ilan.gov.tr