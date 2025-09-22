İ L A N

T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1413 Esas 18.09.2025

ENSAF ELABDULLAH tarafından açılan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen Ahmed Rıstmo 'dan uzun zamandan beri haber alınamadığı, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı iddiasıyla gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;Cevdet ve Necah'dan olma, İdlip doğumlu 99541788270 Yabancı kimlik numaralıAhmet Rıstmo'dan haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların ALTI AY içerisinde, Hatay 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1413 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK. 32 ve 33 maddeleri gereğince İLAN olunur.

Basın No: ILN02297470 #ilan.gov.tr