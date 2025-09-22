T.C.

AFYONKARAHİSAR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2010/275 Esas

İLAN

Mahkememizin 02/07/2025 tarih ve 2010/275 Esas ve2025/279 Karar sayılı gerekçeli kararı ile Orhan ve Döndü oğlu, 15/11/1981 Akşehir doğumlu, Konya, Tuzlukçu, Koraşı mah/köy nüfusunda kayıtlı, Taner SUCU hakkında Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından Mahkememize açılan kamu davasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 66/1-d, 66/1-e ve 67 maddeleri delaletiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/8 maddeleri uyarınca davanın ayrı ayrı zaman aşamı nedeniyle düşmesine karar verilmiştir. Sanığın beyan adresine gönderilen tebligatlar bila ikmal iade dönmüş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 2 haftalık süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

