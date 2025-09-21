Örnek No:55*
T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Mahallesi, 330 Ada 15 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 1.115,02 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde; taban alanı yaklaşık 120,94 m2 olan bodrum+zemin+çatı arası katından oluşan yapı bulunmaktadır. Yapının bodrum, zemin ve çatı arası katında birbirinden bağımsız tasarlanan 3 adet mesken bulunmakta olup bodrum ve çatı arası natamam inşaat halinde, zemin katı ise keşif günü mesken olarak kullanım halindedir.
Adresi : Bölme Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Dış Kapı No:41Uşak
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizamda 2 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 6.602.924,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:19
19/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
