T.C. KADİRLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/364 Esas

KARAR NO : 2025/313

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/07/2025 tarihli ilamı ile hakkında İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıverilen Eşref veBedriye oğlu 15/01/1989 d.lu Burdur-Merkez-Başmakçı mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık MEHMET AKKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, dosyada yazılı adreslerine çıkarılan karar tebliği yapılamamış, mernis adresinin de olmadığı tespit edilmiş, kolluk araştırması ve tüm aramalara rağmen kendisine de ulaşılamamışve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememizin yukarıda bahsi geçen gerekçeli karar ve hükmünün sanık Mehmet Akkaya'ya ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra karar ve hükmün adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan metninin ve gerekçeli kararın birer örneğinin de adliye ilan panosu / divanhanesinde askıya çıkartılmasına karar verilmiş olup ilan olunur. 17/09/2025

Basın No: ILN02296641 #ilan.gov.tr