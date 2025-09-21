T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/141 Esas

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.02/09/2025

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ:

Hatay İli, Antakya İlçesi, Dikmece Mahallesi 142 ada 26 parsel

Yüzölçümü : 20.203,76 m2

Malikler: 1-AHMET ÇOLAK TERKEŞ-TCKN: 4.....98

2-ALİ TERKEŞ-TCKN:4.....70

3-BEHCET TERKEŞ-TCKN:4......52

4-BEREKET TERKEŞ-TCKN:4.....34

5-CİDE TERKEŞ-TCKN:4.....70

6-DİLEK OLĞAR-TCKN:4........86

7-DÜNYE TERKEŞ-TCKN:4.....56

8-FARUK TERKEŞ-TCKN:3......74

9-FERİDE TERKEŞ-TCKN:4.......34

10-GÜLBAHAR VURAL-TCKN:4........54

11-HAKAN TERKEŞ-TCKN:3.......24

12-İBRAHİM TERKEŞ-TCKN:3......38

13-İBRAHİM TERKEŞ-TCKN:4......18

14-İHSAN TERKEŞ-TCKN:4........06

15-KALİME ALTIN-TCKN:4........10

16- MEHMET TERKEŞ-TCKN:4.......62

17- MİHYİTTİN TERKEŞ-TCKN:4........08

18- MİYESSER KURT-TCKN:4.......84

19- MURAT TERKEŞ-TCKN:3.......10

20- SEMİHA İSTANBULLU-

21- SEMİHA TERKEŞ-TCKN:4.......08

22- SERVET TERKEŞ-TCKN:4.......90

23- SEVGİ GÜVEN-TCKN:1......76

24- SONGÜL ATAHAN-TCKN:4.......92

25- SULEYMAN TERKEŞ-TCKN:4.......72

26- SÜLEYMAN TERKEŞ-TCKN:3......02

27- ZÜHRE ATAHAN-TCKN:4......46

Banka Şubesi: Ziraat Bankası Antakya Şubesi

Basın No: ILN02297032 #ilan.gov.tr