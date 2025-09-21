T.C. ANKARA 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN











Dosya No : 2021/8 Esas

Karar No : 2025/251

Mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.04.2025 tarihli kararı ile Muhammed ve Zehra kızı, 1996 Suriye doğumlu Rabia HÜSEYİN hakkında özetle;

Beden Bakımından Kendini İdare Edemeyecek durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan TCK.'nun 229/1-2 ve 62. Maddeleri gereğince neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun 231. Maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, katılan vekili Av. Mehmet Ali KARAYILAN, verilen cezanın yetersiz olduğunu, sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve lehine vekalet ücretine hükmedilmesi talebiyle verilen karara karşı istinaf talebinde bulunmuştur.

Sanık Rabia HÜSEYİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilip gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Bir Gazetede yayınlanmak suretiyleİLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu ilanen tebliğ olunur.17.09.2025

Basın No: ILN02296925 #ilan.gov.tr