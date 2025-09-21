İLAN

DÜZCE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/77

KARAR NO : 2025/206

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; "Davanın KABULÜ ile, Düzce ili, Beyköy/ Cumhuriyet Mahallesi, 851 ada 5 parsel (eski 698 parsel) sayılı 1.129,97 m2 alanlı bahçe nitelikli taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacıların miras hisseleri oranında (Muris Hüseyin Avni Sayar'ın terekesi 4 pay kabul edilerek davacılardan her birinin 1/4 oranında payı olduğu göz önünde bulundurularak)tapuya tesciline" karar verilmiştir.

Mahkememizce davalı MEDİHA ÇEVİK (32******04)'in dosyadaki adresine gönderilen tebligat iade dönmüş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın tebliği yerine İLAN olunduğu, iş bu ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra teblig olunduğunun, tebliğ yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.16/09/2025

Basın No: ILN02297748 #ilan.gov.tr