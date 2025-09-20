T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/264 Esas

İlanı Müzekkeresi

Kasten Yaralama, Birden Fazla Kişi İle Tehdit suçundan mahkememizin 14/01/2025 tarih ve 2024/264 E 2025/25 K sayılı ilamı ile; Her ne kadar sanık Olga Mıron hakkında; katılanlar Ahmet Furkan Demir, İbrahim Etem Demir, İbrahim Halil Demir, Mehmet Serkan Demir ve Serdar Demir'e karşı ''Kasten Yaralamaya Teşebbüs'', tüm katılanlara karşı ''Birden Fazla Kişi İle Tehdit'' ve katılan Zeynep Doğan'a karşı ''Kasten Yaralama'' suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre yüklenen suçların sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATİNEkarar verilmiş, verilen GEREKÇELİ KARAR ile Katılanlar Zeynep DOĞAN ve Serdar DEMİR vekilinin İSTİNAF DİLEKÇESİ tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.10.09.2025

Basın No: ILN02298191 #ilan.gov.tr