BAŞAK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

Şirket Organizasyonlarında Kullanılmak Üzere Kırmızı Ve Beyaz Et Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1537043

1- İdarenin 1.1. Adı : BAŞAK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Yenimahalle Mah. Dökümcüler Cad. No:47/A BAĞCILAR/İSTANBUL BAĞCILAR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124307000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 06.10.2025 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : YENİMAHALLE MAHALLESİ DÖKÜMCÜLER CADDESİ NO:47/B BAĞCILAR İSTANBUL

3.1. Adı : Şirket Organizasyonlarında Kullanılmak Üzere Kırmızı Ve Beyaz Et Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 DANA KUŞBAŞI kg 1.750 2 DANA CİĞER kg 200 3 TAVUK KUŞBAŞI kg 1.250 4 TAVUK GÖĞÜSÜ (DERİLİ VE KEMİKLİ) kg 500 5 KÖFTE kg 500 6 KUZU KOL kg 350 7 KUYRUK YAĞI kg 250

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yenimahalle Mah. Dökümcüler Cad. No: 8 Bağcılar / İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra, 31.12.2025 tarihine kadar ihtiyaca binaen peyderpey teslimler yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 77 gün

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İşletme Kayıt Belgesi 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Numune Onay Formu 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

2- İhalenin3- İhale konusu mal alımının4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 77 (YetmişYedi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

