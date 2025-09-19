T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2013/263

Karar No:2025/445

İLAN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık Selahittin ve Fatma oğlu, 15/12/1958 Burhaniye doğumlu, Giresun Merkez Burhaniye nüfusunda kayıtlı Erol AKAR'a tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarıncahüküm özetinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Sanık Selahittin ve Fatma oğlu, 15/12/1958 Burhaniye doğumlu, Erol AKAR'a Mahkememizin 10/04/2025 tarih 2013/263 Esas, 2025/445 karar sayılı kararı ile;

Sanık Erol AKAR hakkında Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildiği

Katılan İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü vekili Av. Osman TEZCAN tarafından 17/04/2025 tarihli dilekçe ile düşme kararının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere istinaf edildiği,sanığın istinaf dilekçesi verme ve istinaf dilekçesine cevap vermesi için,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 Hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihinden itibaren müşteki tarafından 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa başvurusu yoluaçıkolduğu İLAN OLUNUR. 17/09/2025

