Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/79 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI











Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/79 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Çatma Mescid mahallesi, 883 ada, 4 parselde bulunan, kat mülkiyetli, İki Bodrum Zemin Kattan İbaret Kargir Bina nitelikli, 145,00 m2 miktarlı taşınmazın tamamıdır. Adres: Çatmamescid Mahallesi, Trafo Sokak,No: 5 Flash Tv Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 163.000.000,00 TLKDV Oranı : % 20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:35

17/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

