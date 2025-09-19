Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/163 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, GENEYİK Mahalle/Köy, Geneyik Mevkii, 114 Ada, 200 Parsel, Tapu kaydı: Bu taşınmaz tapuda Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Geneyik Mahallesi, Nizamöldüren Mevkii, 114 Ada Parsel 200'de kayıtlıdır. Yüzölçümü 20.312,76 m2 olup, Tapu kaydında cinsi bağ olarak belirtilmiştir. Taşınmazın tapuda Ahmet ALAYLI ve Müşterekleri adına kayıtlıdır.Keşif tarihi itibarı ile taşınmazın az bir kısmında 40 yaş üzerinde 12 adet Antepfıstığı ve 2 adet badem ağaçları bulunmaktadır. Kalan kısımları ise kuru tarla olup, üzerinde ekili bir bitki bulunmamaktadır. Taşınmaz killi-tınlı, kireçli toprak yapısında, % 10-12 eğimli, kuru tarım arazisi niteliğindedir.İmar durumu: Şahinbey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.12.2024 tarihli yazısında taşınmazın 1 / 1000 ölçekli uygulama imar uygulaması bulunmadığı belirtilmiştir. Taşınmaz imar planı dışında, belediye hududu ve mücavir alan sınırları içerisinde kadastro parselidir.Taşınmazın genel durumu ve değeri: Dava konusu taşınmaz kuru tarım arazisi olup, üzerinde 40 yaş üzerinde 12 adet Antepfıstığı ve 2 adet badem ağaçları bulunmaktadır.Taşınmazın kalan kısmında ekili bir bitki bulunmamaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğinde olup, makineli tarıma uygundur.Taşınmaz, makineli tarıma uygun olup; üzerinde bölge şartlarında tek yıllık bitkilerden buğday, kavun arpa, nohut, mercimek ile çok yıllık bitkilerden Antepfıstığı, badem, zeytin, bağ vs. yetiştirilebilir.Taşınmaz, Geneyik Mahallesinin yaklaşık 1 km kuzeyinde, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yaklaşık 3 km, Gaziantep Onkoloji Hastanesine yaklaşık 4,25 km Gaziantep - Geneyik asfalt yolunun yaklaşık 600 m batısında, Gaziantep İl Merkezine yaklaşık 15 km mesafededir.Taşınmazın şehir merkezine yakın olması, yerleşim yerine yakın olması çevresinde bağevi tarzı yapılaşmaların olması, alım satımının kolay olması, ulaşımının kolay olmasıolumlu özellikleri ve kadastro yolunun bulunmaması gibi olumsuz özellikleri birlikte değerlendirilmiş ve değer takdiri yapılmıştır.Adresi : Gaziantep Şahinbey Geneyik MahallesiŞahinbey / GAZİANTEPYüzölçümü : 20.312,76 m2İmar Durumu :Kıymeti : 27.943.451,42 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

17/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02297272 #ilan.gov.tr