İLAN

T.C. ANAMUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/198 Esas

Dava konusu Mersin İli, Anamur İlçesi, Demirören Köyü, Çukurcak Mevki 209 ada 109 parselsayılı taşınmazın davacı FATMA ATİK adına tescili istenmekle söz konusu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu TMK 713/4 maddesi gereğince ilan olunur.

