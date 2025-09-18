İLAN

GAZİANTEP 7. AİLE MAHKEMESİ

2023/1181 Esas Davacı , ALEV PEKTAŞ ileDavalı , MEHTİ PEKTAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davalı MEHTİ PEKTAŞ - 30152114232 T.C. Kimlik Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK'nın 139.maddesi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları taraflara veya vekillerine 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gerekenlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, duruşmanın 09/12/2025 günü saat 09:30'a bırakılmasına karar verildiği hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

