İLAN

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen gayrimenkulün satış ihalesidir.

Mevkii Ada Parsel Arsanın m²si Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (%3) TL İhale Tarihi İhale Saati İzzetbey Mahallesi 6 22 910,85 50.000.000,00 1.500.000,00 09.10.2025 10:00

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu arsa satış ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Çumra Belediyesi, Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 09.10.2025 Perşembe günü, Saat 09:00'e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Yazı İşleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile satış ihalesidir.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş için İhale dosya bedeli 300,00- TL (Üç yüz Lira) olup, Çumra Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri satış ile ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Halk Bankası Çumra Şubesi, (TR 3500 0120 0951 7000 0700 0001) Iban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta 'İzzeybey mah. 6/22' diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda 'İzzetbey mah.. 6 ada 22 parsel satış ihalesi' diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: İhalede oluşan bedel üzerinden peşin yapılacaktır.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.2-) Nüfus Müdürlüğü veya e-devletten alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

7.9-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri

Madde 8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.