T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/253 Esas

Konu : ilan.......

İLAN

İSTANBUL 6.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , MEHMET ALİ GÜRKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası SONUNDA;

Davalılardan Mehmet Ali Gürkan adına tebliğ yapılamadığı ve adresine de ulaşılamadığından davalı adına mahkememiz kararının ve davacı vekilinin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 17/06/2025 tarihli kararı ile;1-Davanın REDDİNE, 2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 615,40-TL harcın peşin alınan 2.732,40 TL harçtan mahsubu ile fazladan alınan 2.117,00-TL'nin davacıya iadesine, 3-Davalı Fazıl Alparslan kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T göre hesaplanan 88.977,47-TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı fazıl alparslan'a verilmesine,4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,5-Davalılar tarafından yapılan masraf bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,6-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK'nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE, Dair, taraf vekillerinin ve davalı asilin yüzüne karşı, HMK'nun 345 maddesi gereğince, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal sürede, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verildiği,

Ayrıca Mahkememizin 17/06/2025 tarihli kararının davacı vekili tarafından verilen28/08/2025 tarihli dilekçe ile "... Davalıların kardeş olmaları sebebiyle İİK. nun 278 kapsamında iptal koşullarının gerçekleştiği hususları dikkate alınarak tasarrufun iptalı talebinin kabülüne..." karar verilmesi belirtilerek bozulması talebi ile istinaf edildiği, davalı Mehmet Ali Gürkan'a mahkememiz gerekçeli kararının ve istinaf dilekçesinin T.K'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.02/09/2025

Basın No: ILN02295174 #ilan.gov.tr