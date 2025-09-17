T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/54 Esas

DAVALI ERCAN ER

T.C KİMLİK NO : ******17652

Davalılar Ercan Er ve Kadir Karaağaçlı aleyhine davacı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından

Bakırköy Banka Alacakları İcra Müdürlüğü 2024/110606 E. ve 2024/111169 E. sayılı dosyaları ile genel haciz yolu ile takibe geçildiği, sonrasında Ercan Er'in İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mah. 601/2 Ada/Parsele kayıtlı taşınmazdaki hissesini muvazaalı şekilde Kadir Karağaçlı'ya devrettiği iddiasıyla açılan tasarrufun iptali davasında davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde davalılar tarafından ileri sürülen borç ilişkisinin var olduğuna dair somut delillerin bulunmadığını, davalının babasının ve kardeşinin durumunun dava konusu ile alakalı olmadığını, borç ilişkisinin taşınmazın satışından sonra meydana gelmesinin davanın seyrini etkilemediğini, borç ilişkisinin davalı taraflarca kanıtlanmadığını, tapu devir bedelinin çok düşük olduğunu beyanla taşınmazın kötü niyetli olarak devrini engellemek amacıyla yapılan tasarrufun iptaline karar verilmesini, kabul olmaması durumunda muvazaa nedeni ile iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Cevaba cevap dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçenizi (düplik) vermeniz, süresi içinde ikinci cevap dilekçenizi vermediğiniz takdirde, H.M.K.'nun 136/2 maddesi yollamasıyla aynı yasanın 128. maddesi uyarınca "davacı vekilinin cevaba cevap dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız" ilanen tebliğ olunur.

