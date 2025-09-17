T.C. GÖLCÜK 2. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/YALI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 1624 Ada, 5 Parsel, 288 m2 Ar Arazi Üzerinde İki Katlı Yapı Bulunan Kargir Ev Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 288 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında Ayrık Nizam, 3 Kat, TAKS-0,40 ve KAKS-1,20 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 4.649.715,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:54

15/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

