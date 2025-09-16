T.C. VİRANŞEHİR

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/68 Esas

Karar :2025/59 Karar

İLAN

Mehmet Emin ve Şükran oğlu, 06/06/1995 VİRANŞEHİR doğumlu, Çığlık mah. 7500 sk. No:24 İç Kapı no:1 Döşemealtı/Antalya adresinde oturan Halit USLUER sanık olduğu, Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 2024/68 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde 04/02/2025 tarih,2024/68 esas,2025/59 karar sayılı ilamı ile sanık Halit USLUER hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 1 Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık Halit USLUER'ın adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sanık Halit USLUER'in adresi tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesinin tatbik imkanı kalmadığından ilanın ulusal basında ilan suretiyle tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın ilan tarihi itibariyle iki hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.12/09/2025

